Ángel de Brito contó por qué Gran Hermano no le dijo a Thiago sobre la detención de su padre

Una de las grandes incógnitas que surgieron luego que se supieran este hecho, la producción de Gran Hermano le contaría o no al joven sobre el hecho que está viviendo su familia. Luego se supo que no se le informaría nada.

"Quiero aclarar cómo es el protocolo de Gran hermano. Muchos especularon ayer en las redes, y no tienen porqué saberlo, qué hace el programa ante estas situaciones. Los participantes firman el contrato y a cada uno de los chicos le preguntan con qué noticia deberían romper el aislamiento", reveló Ángel de Brito.

"Si fallece un familiar, si pasa alguna tragedia. Cada uno contesta el motivo que quiere y queda estipulado por contrato. Por eso a Thiago no se le avisó nada de lo ocurrido. En su contrato no está que el padre fuera preso o que hubiese algún hecho de violencia familiar", agregó el periodista.

"Desconozco en el caso de Thiago qué especificó en concreto. Pero la producción por norma rompe el aislamiento cuando está estipulado por contrato algún episodio puntual. Eso lo pone el participante y si bien es imposible prever todas las variantes, en este caso ya hubo antecedentes de casos de violencia del padre dentro de su familia", detalló el conductor.

El propio Ángel de Brito confirmó entonces que no se le notificará a Thiago de los hechos que ocurren alrededor de su familia.

"Los que manejan el programa me dijeron que a Thiago no le iban a avisar de esto de ninguna manera, porque no está en el contrato. Más allá de este episodio en particular, lo entretenido de Gran hermano es que los chicos estén aislados, porque es lo que genera lo que pasa adentro", insistió Ángel de Brito.