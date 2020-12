Ángel de Brito criticó al jurado del "Cantando 2020"

Y más adelante en el programa, en medio del debate que desarrollaba con sus angelitas agregó: “El jurado hace cualquier cosa. Charlotte es super entretenida".

Posteriormente, Ángel de Brito se refirió al cruce que tuvieron Moria Casan y Nacha Guevara al aire. "Hay que reclamarle al jurado, que estaban tan entretenidos peleando entre ellos, porque ahora están todos peleados, los dos del medio y los dos de las puntas…”, sostuvo tajante el presentador.

El cruce entre Nacha Guevara y Moria Casan El cruce entre Nacha Guevara y Moria Casan

Durante la gala del lunes del Cantando 2020 Moria Casán y Nacha Guevara protagonizaron una tensa discusión después de la devolución que la One le dio a Melina de Piano. Y es que en medio de su evaluación, la exconductora de Incorrectas llamó a su compañera "Nachachopra", comparándola con el conferencista Deepak Chopra.

“Es mala persona, dando clases de cómo ser buena persona. (…) Larga toda la mierda que tiene adentro la ‘masterclasss’ esta. (…) Hacé clases para no maltratar gente. Sos muy oscura y resentida”, fueron algunos de los insultos que le dedico Casan a la cantante, quien no se quedó callada y también utilizó su cuerpo para insultar a la One.

“Qué triste que es envejecer así. No quiero decir lo que estoy pensando”. “Tengo la alegría que después de esto no la voy a ver nunca más”, respondió la cantante mientras hacía una seña de “fuck you” ante las cámaras.