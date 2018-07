Angelici: "Lo vi a Sampaoli con ganas de seguir"

"A Jorge lo vi con ganas de seguir, de tener una revancha y con ganas de seguir un proyecto. También vi que no se aferró a un contrato porque nos hizo saber que no iba a ser problema la parte económica, si decidíamos que se fuera", expresó.

En diálogo con TyC Sports, el vicepresidente de la AFA añadió: "Tengo una opinión encontrada de él. Hay cosas de Jorge que me gustan, como su manera de jugar, y otras que no me gustaron en este proceso del Mundial. Lo que no me gustó se lo dije a él".

"Es hora de analizar que haya un recambio generacional en la Selección. Hay que hacer una tarea pausada y con más profesionalismo", reveló, tras lo cual y ante la consulta acerca del técnico dijo: "Primero los dirigentes tenemos que saber qué es lo que queremos y después ver quien es la persona si es Sampaoli o si es otro".

Ante la pregunta de si la continuidad o no de Sampaoli se iba a conocer en los próximos días, Angelici manifestó: "No lo vamos a dilatar mucho. Para fin de mes cuando ya estemos todos los dirigentes decidiremos los pasos a seguir".

Al hablar acerca de la situación de la Selección, el mandatario de Boca expresó: "Tenemos que evaluar por que se cambiaron tantos técnicos en los últimos años porque eso no es bueno".

"Venimos errando hace muchos años en la AFA y si queremos revertir esta situación, debemos apostar a los juveniles", consideró Angelici tras lo cual indicó: "Habrá que aguantar todo lo que se diga si uno está convencido cuál es el camino que hay que seguir".

Más tarde dijo: "Quizás en Argentina no somos los mejores del mundo como creemos y debemos acostumbrarnos a que podemos perder contra otros equipos. Soy un agradecido a los jugadores de la Selección que dan la vida para que las cosas salgan bien, dejan sus familias, son criticados y siempre están. Lamentablemente no nos fue bien, pero hay que levantarse".

