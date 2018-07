El delantero de River cree que si Jorge Sampaoli dejara de ser el técnico, su actual entrenador Marcelo Gallardo, “se ganó el respeto para tener una posibilidad en la Selección”.

“Se ganó el respeto para poder tener una posibilidad en la Selección, pero no sólo desde que está en River sino también en Nacional, donde hizo bien las cosas. Es uno de los mejores entrenadores argentinos del momento”, explicó desde la pretemporada del Millonario en Orlando.

No obstante, aclaró que no sería fácil que Gallardo aceptara: “Si se lo llama y está dispuesto a escuchar, será una decisión personal de él, pero creo que tiene mucho respeto a lo que es River y lo que ha conseguido acá. Respeta a la gente y sabe que ellos, así como los jugadores y dirigentes, lo respetan también y por eso creo que le será difícil tomar la decisión”.

Por otra parte, el atacante del Millonario se refirió al polémico pase de su ex compañero en Vélez, Mauro Zárate, a Boca. “Quedó preso de sus palabras, de lo que dijo, y no me puedo meter en decisiones personales. Si Mauro decidió irse a Boca y es lo mejor para él, está bien. No me parece bien lo que se generó alrededor y no está bueno”, apuntó el Oso.

Pratto piensa en llegar lejos con River, que pagó una fortuna por él, aunque eso, dijo, no lo condiciona.

8 títulos del Muñeco en 4 años en el Millo, donde comanda un proceso súper exitoso.

