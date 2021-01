"Angelici, Macri y Tevez, juntos para sacar a Riquelme"

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FESPNFCarg%2Fstatus%2F1354449163627483139 #ESPNF12 | ESPN



¿CUESTIÓN POLÍTICA?



¿La cercanía de Carlitos Tevez con el expresidente de Boca hace que se complique su continuidad? pic.twitter.com/BJDCYkPkBK — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 27, 2021

Mariano Closs, conductor de F12, metiéndose de lleno en la polémica que trajo la viralización de la fotografía en cuestión, la cual aparentemente fue tomada el último fin de semana, manifestó que el Apache y el Tano simplemente "están en un negocio en común".

image.png

Lo cierto es que el encuentro, casual o no, no cayó bien en Boca. El presidente Ameal fue el único que se refirió al tema en público. Si bien el presidente intentó mantener su perfil correcto y medido, apenas las cámaras lo enfocaron detrás de escena, antes ingresar a una especie de living, interrumpió al conductor Gustavo López y se refirió al encuentro entre Tevez y Angelici.

"Antes que nada (ustedes) estaban hablando... No me molestan las fotos, no me molesta absolutamente nada, a mí me interesa lo que Carlitos está haciendo con nosotros. Todos estamos muy bien. Todo lo que pasó, pasó. Esa foto no cambia nada. Cambia cuando Carlitos está en la cancha, se vista con la camiseta nuestra y haga las cosas bien", explicó el presidente.

Enseguida, uno de los periodistas le marcó que ellos como dirigentes del club deben saber de la relación que hay entre el Tano y el Apache. Y Ameal ya respondió un poco más subido de tono: "Obvio sabemos de la relación de él con Angelici. Nadie puede elegirle los amigos a otros, como no pueden elegírmelos a mí".