Angelici no se arrepiente de los audios y lo haría otra vez

Buenos aires. -Daniel Angelici admitió ayer haber hecho las llamadas a la AFA para arreglar sanciones a los jugadores de Boca. Y a pesar de haber reconocido que usar sus influencias para corromper al Tribunal de Disciplina “está mal”, igual lo volvería a hacer.

“No me arrepiento, lo volvería a hacer”, dijo el presidente xeneize, que trató de articular una defensa argumentando que las expulsiones en los amistosos no deberían correr en los partidos oficiales. “Para eso nos vamos a realizar los amistosos afuera, donde nos dan más plata y no corremos riesgos”, dijo el dirigente.

En relación con el audio donde le pide a Luis Segura que hable con Delfino para que dirija con “cuidado”, expuso que venía observando que a su equipo lo estaban perjudicando. “El contexto del llamado a Luis Segura era luego de varios arbitrajes que sentíamos que veníamos siendo perjudicados. Nunca quiero que me favorezcan, lo que no quiero es que me perjudiquen”.

Al ser consultado por la difusión de las escuchas en este momento, afirmó que “nada es casualidad”. “Esas escuchas tienen más de dos años. No es casualidad que salgan ahora, hay muchos intereses en el fútbol argentino. Cuando uno llega a una final, todos se preocupan para ver quién es el árbitro. No me arrepiento de defender los intereses de Boca. Si viera que los arbitrajes nos perjudican, volvería a llamar”, remarcó Angelici ayer luego de presentar a los refuerzos Junior Benítez y Agustín Rossi.

"Lo grave, más que Angelici, es lo de Mitjans asumiendo todo por el puesto que ocupa. No tendría que hacer falta pedirle la renuncia”. Armando Pérez. Comisión Normalizadora

“Nos sacaron del campeonato”

Raúl Gámez esperó a que Daniel Angelici ofreciera su versión sobre los dos audios (hechos de corrupción) para expresar su indignación, ya que Vélez se vio perjudicado al quedar afuera de la Libertadores: “Estas basuras con poder nos sacaron del campeonato, este Angelici”, aseveró el presidente del Fortín y agregó: “Segura nos ofreció plata por si quedábamos afuera para cubrir los premios que ya habíamos pagado a los jugadores por entrar a la Libertadores”.