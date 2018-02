Ibarra sostuvo que desde el punto de vista jurídico “es imposible que condenen a alguien” por la causa iniciada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, pero consideró que hay en juego intereses políticos y no sólo judiciales. “Cuando el poder político va con alguna direccionalidad, no hay razonamiento de sentido común o argumentación jurídica”, dijo el abogado, quien fue destituido de su cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires luego de un juicio político que lo hizo responsable de la tragedia de Cromañón.

“Este es un ejemplo de persecución política a través de jueces. Cuando el poder político va con alguna direccionalidad, no hay razonamiento de sentido común o argumentación jurídica”, dijo Aníbal Ibarra.

En referencia al caso que ahora lo tiene nuevamente como abogado, Ibarra dijo: “No hay persona detenida en la Argentina por una causa de encubrimiento que no sea la que instruyó el juez Claudio Bonadio. Están presos Carlos Zannini, Luis D’Elía y Fernando Esteche. Esto es persecución política”.

El abogado asumió la defensa de la ex presidenta junto con el ex conjuez de la Cámara de Casación Roberto Boico, en reemplazo de los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, que seguirán defendiendo en la misma causa al ex canciller Héctor Timerman. A propósito, Peñafort explicó el movimiento a través de su cuenta de Twitter: “En el 2017, cuando Lijo intimó a CFK para que designase abogado en la causa Memorándum, asumimos dicha defensa con Alejandro Rúa, acordando hacerlo hasta el fin de la instrucción. La etapa de instrucción concluyó con la respuesta a la solicitud de elevación a juicio oral, hace 10 días”.

La causa está basada en la denuncia de Nisman contra Cristina, Timerman y otras personas, a las que acusó de haber encubierto a los iraníes imputados por el atentado la AMIA, a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán.