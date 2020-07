“ Anne with an E ” conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo y es por esa razón que luego de su tercera temporada, los fanáticos organizaron una movida pedir a Netflix que produzca la cuarta entrega, ya juntaron un millón de firmas .

“Anne With an E”, protagonizada por Amybeth McNulty y coproducida por Netflix y CBC, es una serie canadiense basada en el libro “Anne of Green Gables”, escrito por Lucy Maud Montgomery y publicado por primera vez en 1908. Se convirtió en una serie sumamente querida por plasmar problemáticas sociales como el racismo, sexismo y clasismo.