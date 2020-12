Anses: Trabaja en agilizar trámites para obtener la AUH

De acuerdo con información aportada por el Anses en su página web , para alcanzar los citados objetivos la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, mantuvo reuniones de trabajo con los ministros de Desarrollo Social, Educación y Salud, Daniel Arroyo, Nicolás Trotta y Ginés González García, respectivamente, para trazar las estrategias que permitan llegar hasta aquellos hogares en donde aún los niños no están registrados.

En este sentido, los titulares de Anses y de la cartera de desarrollo social acordaron intercambiar información que permita encontrar a los 300 mil destinatarios de la AUH no identificados. “Una red que establecerá una búsqueda activa para que, en la Argentina, por fin, no haya ningún nene, ninguna nena, que no tenga su asignación universal”, subrayó.