Antes de morir, la vida puede pasar por los ojos

Israel.- Es una escena común en las películas hollywoodenses, es decir que se trata de una parte demasiado obvia del guión de un film pochoclero. Pero en este caso, el ejemplo cae a la perfección. Uno de sus actores, al filo de la muerte, en sus últimos segundos de vida, rememora como en un flash las experiencias más significativas que debió atravesar. Ve su vida ante sus ojos. Una sucesión de hechos, uno atrás del otro, hasta que todo se apaga súbitamente. Afuera de las películas, en la vida de los mortales, muchas personas manifestaron haber experimentado una sensación semejante cuando agonizaban y, por obra del destino, sobrevivieron. Hasta hoy, no había suficiente evidencia científica que respaldara la posibilidad de ese fenómeno extrasensorial.

Sin embargo, un nuevo estudio de la Universidad de Hadassah, en Jerusalén, Israel, logró comprobar que las experiencias de revisión de vida (LRE, por las siglas en inglés de life review experiences) son en verdad posibles y dejaron de ser producto de alucinaciones o sueños profundos.

Para lograr verificar su viabilidad, el equipo de investigación reunió a siete personas que -aseguraban- habían atravesado una LRE. Cada uno fue entrevistado en profundidad y así se obtuvo un sustento estadístico y neurológico de que realmente son posibles. Encontraron que todas las historias tenían varios elementos en común, inclusive algunos que contradecían ideas muy difundidas que describían a un LRE. El orden de los acontecimientos, por ejemplo, rara vez fue cronológico. La mayoría de los entrevistados manifestó haber presenciado sus eventos en orden aleatorio, o incluso simultáneo.

Entre los resultados, publicados en la revista Consciousness and Cognition, se encuentran algunos testimonios de las sensaciones que se atraviesan al pasar por una LRE: “No hay una progresión lineal, hay falta de límites de tiempo. Fue como estar allí durante siglos. Yo no estaba en el tiempo/espacio, por lo que no puedo responder esa pregunta. Un momento, y mil años… ambos y ninguno. Todo ocurrió de una vez, o algunas experiencias dentro de mi revisión cercana a la muerte estaban sucediendo al mismo tiempo que otras, aunque mi mente las separa en diferentes eventos”.

Otro elemento que pudieron comprobar los investigadores fue que todas las LRE incluían experiencias profundamente emocionales para ellos o, en su defecto, para sus seres más cercanos. “Yo podía ir individualmente a cada persona y sentir el dolor que tenían en sus vidas. Se me permitió ver esa parte de ellos y experimentar por mí mismo lo que sentían”, dijo uno de los entrevistados. “Yo estaba viendo, sintiendo cosas de mi padre, y él estaba compartiendo conmigo los momentos más difíciles de su primera infancia”, señaló otro.Todos los entrevistados que participaron del estudio, después de haber experimentado su propio LRE, manifestaron haber adoptado un enorme cambio en su perspectiva con respecto a sus queridos o a los eventos que los habían marcado.

LRE:(de “life review experiences”) es la sigla en inglés del fenómeno.

Antes: A este fenómeno extrasensorial antes se lo relacionaba con alucinaciones y demás.

¿Qué parte del cerebro entra en juego?

El equipo liderado por la neuróloga Judith Katz estableció las regiones del cerebro que estarían involucradas en este fenómeno. Se trata de las áreas que almacenan recuerdos autobiográficos: el córtex prefrontal, la corteza medial temporal o parietal.