Anuncian beneficios para pymes pero tiene sabor a poco

El nuevo paquete de beneficios excluye a las llamadas “actividades esenciales”, que no son alcanzadas por la cuarentena obligatoria pero han perdido una gran parte de sus ingresos por el aislamiento. Así, muchas empresas, comercios y actividades no detuvieron su actividad porque eran vitales para la gente frente a la pandemia, pero, sin ventas, no recaudaron y ahora quedaron afuera de los beneficios. ¿Se enciende una polémica?