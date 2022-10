Aparecen fotos de cómo era Tomás Holder de Gran Hermano antes de "los anabólicos"

“Me encanta verme gigante, me encanta la sensación de estar todo venoso, grande, me gusta. Adentro de la casa ni loco perdería la cabeza por una mina, yo a la casa entro a jugar y ganar. No creo en nada ni en nadie que no sea yo”, mencionó Tomás Holder como carta de presentación en Gran Hermano .

Tomás Holder en el gym.jpg

Tomás Holder se presentó en la casa como un influencer que sube contenido a sus respectivas cuentas de Tik Tok e Instagram. Allí acumula más de 600 mil seguidores en cada una de estas plataformas, por lo cual se pretende que tendrá apoyo de la gente, aunque recibió varios cuestionamientos en Twitter.

Y fue allí donde se filtró una foto de él previo al ingreso de la casa de Gran Hermano. La foto es previo a que Holder cumpla los 17 años (hoy tiene 21). Es que ese es el momento previo a iniciar a Inyectarse anabólicos.

Al ver la diferencia entre el antes y el después, Twitter estalló con las comparaciones y los cuestionamientos respecto a las decisiones que toma el participante sobre lo que busca para su cuerpo y cómo es que llega a eso.

Tomás Holder previo a los anabólicos.jpg

Lejos de esquivarle al tema, Tomás Holder habló sobre los anabólicos dentro de la casa de Gran Hermano: “Yo creo que los vicios son malos. Lo voy a decir públicamente porque no me da vergüenza. Yo me he inyectado anabólicos desde los 17 años, para mí es un vicio, me encanta, pero soy consiente de que si me inyecto todo el año me muero”.

Por lo pronto, se encuentra en el ojo de la tormenta, ya que se encuentra entre los 3 nominados, junto a Agustín y Marcos, y esta noche uno de ellos abandonará la casa más famosa.