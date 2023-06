Aparecieron increíbles datos del romance de Caramelito Carrizo y Coco Sily

“Sí, es verdad. Estamos hace un tiempo juntos con Cecilia”, confirmó el Coco Sily en una entrevista con La Nación, luego agregó: “Estamos saliendo, no sé como se dice. No sabría cómo definirlo”.

“Soy el hombre más feliz del mundo porque Ceci es una mujer increíble. Me tienen que sacar la sonrisa a cachetazos”, aseguró el humorista, quien se animó a invitarla a salir luego de que empezaran a trabajar juntos en la radio.

“Fue muy hermoso lo que nos pasó. Ella vino a Noche de mente (su programa en la Televisión Pública) como invitada, nos pusimos a charlar. Nos conocíamos obviamente pero no éramos amigos, solo del medio, de vernos. Yo respetaba mucho su última etapa periodística que me había llamado mucho la atención lo bien que laburaba”, relató el Coco Sily.

Coco Sily y Caramelito Carrizo 2.jpg

“Yo estoy dirigiendo esta radio que se llama Extra, tengo un programa, pero a la vez la programo. Le ofrecí hacer algo como ‘su regreso’, así que vino a la radio. Enseguida lo arreglamos, firmamos contrato y yo me morí”, explicó el humorista, quien después de la firma de contrato se animó a invitarla a salir.

“Le escribí y le dije: ‘mirá, si tenés ganas cenemos’ y ella me contesto que sí y a partir de ahí empezó todo...”, agregó el conductor, quien es uno de los invitados de la próxima gala de los Martín Fierro, la cual se espera que sea su primera salida mediática oficial, donde se los vea juntos por primera vez: “Todavía no lo hablamos, pero a mí me encantaría por supuesto”.