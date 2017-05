Apertura escandalosa

Otro que dará la nota será el Polaco, quien bailará acompañado por Chiara Vitale. Será la segunda participación en el certamen del cantante tropical, quien fue sobreseído de la denuncia por “violencia de género, lesiones y violencia económica” que le hizo su ex, Valeria Aquino, aunque es muy probable que los abogados de la morocha apelen la medida judicial para seguir la batalla legal. Silvina Luna, la flamante novia del Polaco, también volverá al “Bailando”. La modelo, quien tendrá como pareja de baile al neuquino Leandro Nimo, ya había participado en 2009 y 2011. Pero ahora la también DJ tendrá que ver a Barby Silenzi, quien el año pasado estuvo muy cerca del cantante, aunque al parecer las cosas entre ellos no terminaron bien. Según Silenzi, no le gustó “cómo se manejó” él, además de que “desapareció de repente”. Ante ese polémico tema, Luna fue tajante y le envió un mensaje a la morocha: “Si le tenés cariño (por el Polaco), hay que respetar un poco el momento que está atravesando y no traerle problemas que son superficiales”.

Nimo: El neuquino será el bailarín de silvina Luna, quien tendrá una nueva participación en el certamen.