Araceli fue estrangulada con un lazo hace 20 días

Los investigadores quieren establecer si la casa de Alfonsina Storni fue el lugar del crimen o si la chica pudo haber sido asesinada en otro lugar y llevada allí para ocultar su cadáver. Araceli tuvo contacto con su familia por última vez el domingo 2 de abril a las 7 de la mañana, cuando le envió un mensaje a su madre, Mónica Ferreyra, que decía: “Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa”, cosa que nunca ocurrió.

“Me tocó reconocer el cuerpo de mi hija. Ese hijo de puta me la quemó con cal viva a mi negra. Me la desfiguró. No es mi nena. Pero están sus tatuajes y los aritos que yo le regalé. Tiene los tatuajes de papá y mamá, y de River”, contó ayer la madre de la joven, tras salir de la morgue. Antes de quebrarse, la mujer reclamó justicia por su hija. “Esos hijos de mil putas tienen que pudrirse en la cárcel”, exigió y apuntó contra uno de los policías investigados, hermano de uno de los seis detenidos. “Es un policía corrupto, que no fue capaz de decirle al hermano que declarara que (Darío Badaracco, prófugo) la tenía en su propia casa, escondida bajo el cemento”.

La Policía Bonaerense desplazó a tres efectivos, uno de los cuales, Elián Ismael Avalos, numerario en Tres de Febrero, es hermano de dos de los detenidos. Los otros son el subcomisario Hernán Humbert, a cargo de la Comisaría 8 de San Martín, y el oficial principal José Gabriel Herlein, numerario de la 5 de San Martín. De ellos se sospecha falta de rigurosidad en los rastrillajes y filtración de información que permitió la huida de Badaracco.

Por el caso aprehendieron por homicidio agravado a Jonathan y Emanuel Ávalos (hermanos del policía separado), Marcos Ibarra y Carlos Alberto Cassalz. Hay dos compañeros de trabajo de Badaracco detenidos por supuesto encubrimiento.

El dueño de la casa está prófugo

Diego Gastón Badaracco, conocido como Darío, vive en la casa donde apareció el cuerpo de Araceli. Tiene 29 años y reconoció haber tenido relaciones sexuales con la joven. Tiene cuatro antecedentes penales y está en la mira de los investigadores desde el primer día por ser la última persona que vio con vida a Araceli. Cuando la policía lo fue a buscar al corralón en el que trabaja, ya no estaba.

Un ovejero belga, clave para el hallazgo

Un ovejero belga llamado Halcón fue el perro que marcó la casa donde fue hallado el cuerpo de Araceli Fulles. Halcón forma parte del escuadrón canino K9 de los Bomberos de Punta Alta especializados en rastrear cuerpos humanos. “Fuimos a la casa de la familia para que los perros obtuvieran una huella de olor de Araceli. Una vez que los perros olfatearon las prendas de la chica, salimos a recorrer la zona”, explicó Raúl Rodríguez.