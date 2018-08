“Ahora sí que con vos no vuelvo más. Voy a mostrar todos los videos para que la gente sepa la verdad de vos. Se te viene la noche, amiguita. Cuando cuente de tus adicciones vamos a ver lo que decís. Hasta ahora me callé, pero ya no me callo más”, escribió el morocho en su Instagram Stories.

En diálogo con el portal Ciudad.com, el cantante explicó el origen de sus marcas: “Son marcas viejas, de hace 2 meses, pero me quedó la cicatriz. Tengo fotos del momento, estaba peor, en carne viva. Estuve cuatro días encerrado en mi casa porque no podía salir a la calle. Tenía cuatro uñas marcadas y se me había hinchado. Siempre pasa que cuando le digo que la relación no da para más, ella reacciona así. Para ella es re común rasguñar. Si ayer la dejé y me volvió a rasguñar todo. También agarró el fierro donde se pone el papel higiénico y me pegó tres o cuatros veces en la cabeza, me hizo sangrar y tengo cascarita”, explicó. Luego Lhoan reveló que lo llamó el Pájaro Caniggia. “Me llamó porque le vio moretones. Le dije que agarrara a su hija y la llevara a un psicólogo y a un perito, que no me diga más nada. Le mostré fotos y videos, porque tengo un montón de pruebas, y ahí no me llamó nunca más”.