Argentina pasó a ser un "mercado emergente"

Hay distintas categorías de mercados: desarrollado, emergente, fronterizo, y de acuerdo al nivel de esa posición los fondos internacionales pueden estar habilitados o no a invertir en una plaza. La Argentina descendió a la categoría más baja, la de frontera, en 2009, cuando el Gobierno restringió el flujo de capitales, elemento fundamental para los grandes inversores internacionales.

El beneficio se verá reflejado en el mercado recién el año próximo, ya no implica la llegada inmediata de dichos fondos, dado que el proceso de incorporación al índice lleva unos meses.

Respecto de la reclasificación de Argentina, el informe destaca que “esta decisión siguió a la amplia aceptación de la propuesta de reclasificación por parte de los participantes del mercado que participó en la consulta”. “En particular, los inversores institucionales internacionales expresaron su confianza en la capacidad del país para mantener las condiciones actuales de acceso al mercado de acciones, que es un factor clave en la clasificación de MSCI marco de referencia”, señala. La Argentina se suma así al grupo de países latinoamericanos que ya formaban parte del grupo de mercado emergente: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Felíz: Nicolás Dujovne destacó la noticia: “Habrá más inversión y más empleo”.

Más inversión

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró: “Ser emergentes va a darnos acceso a capital más barato y, por ende, más inversión, más crecimiento y más empleo para todos los argentinos”, en relación con la recalificación.

“Salimos de emergentes en 2009 por malas políticas que generaron aislamiento y estancamiento; volvemos porque, desde el año 2015, el equipo del presidente Macri muestra responsabilidad, coherencia y respeto a las reglas.

El FMI aprobó el préstamo

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un acuerdo a favor de Argentina en el marco de un acuerdo stand by de tres años por u$s 50.000 millones. La decisión del directorio permite a las autoridades un desembolso inmediato de u$s 15.000 millones. La mitad de ese monto (u$s 7500 millones) se destinará al respaldo presupuestario. El monto restante del respaldo financiero del FMI (u$s 35.000 millones) estará disponible a lo largo de la duración del acuerdo, supeditado a exámenes trimestrales a cargo del Directorio Ejecutivo.