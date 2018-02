Armani se prepara para el debut bajo la lupa de Sampa

“Lo vamos a definir mañana, tenemos algunos detalles que resolver y evaluar, vamos a tomarnos un tiempo más, pero Armani va a estar concentrado y también (Juan) Quintero”, dijo el Muñeco ayer en conferencia de prensa.

De esta manera quedó instalada la posibilidad de que, por primera vez, uno de los pedidos para esta temporada salga en el once inicial teniendo en cuenta que los otros refuerzos, como Lucas Pratto (tuvo minutos desde el banco con Huracán), Quintero y Bruno Zuculini, no están en la consideración del DT para ir desde el arranque.

“Me parece un poco exagerado. La semana pasada no se hablaba de ninguna crisis. Le ganamos a Boca el partido de verano y no se hablaba de esto”, dijo Marcelo Gallardo. El entrenador de River dijo que no hay crisis en el equipo.

En la mira del DT nacional

Lo curioso del caso Armani es que sin tener minutos en River ya está en la consideración de Sampaoli. El DT de la Albiceleste, luego de su gira por Europa, comenzó a evaluar a los juagadores del fútbol local. Ya estuvo en Independiente y Racing y seguirá por Núñez y la Ribera. En el caso del primero, tendrá bajo observación a Pablo Pérez, que jugó de titular contra Ecuador en un partido clave para la Selección y sería una fija para Rusia. Además, evaluará a Javier Pinola y Nacho Fernández.

Según lo difundido por la prensa nacional, le dará una oportunidad a Armani. Las versiones indican que cuando estuvieron en Casilda -donde ambos nacieron- Sampaoli le prometió al arquero que si rendía bien en River le daría la posibilidad en la Selección mayor. El tiempo dirá si es verdad.

