Armani sigue sumando apoyo para ir a Rusia

Luego de ser figura, los pedidos a la Selección fueron un común denominador en el público futbolero, pero también entre protagonistas y viejas glorias. Tales son los casos de Nery Pumpido y Ubaldo Fillol, los dos arqueros campeones del mundo con Argentina y ambos identificados con el club de Núñez.

“Armani está en el camino correcto. Fue de menor a mayor durante su carrera y si sigue atajando como lo hizo contra Boca y Racing, le va a meter una hermosa presión a Sampaoli”, lanzó el Pato, protagonista de la gesta del 78.

“Está cumpliendo una gran actuación y se mantiene en la pelea, pero después del puesto de Messi, el de arquero es el más tranquilo porque Sampaoli tiene como siete para elegir”, analizó Pumpido, el “1” albiceleste en México 86.

Dentro del plantel sus propios compañeros también hicieron hincapié en su convocatoria y uno de los principales fue el capitán Leonardo Ponzio. “Ojalá pueda ser convocado y después tenga la oportunidad de ganarse un lugar”, aseguró el volante.

Sin embargo, no sólo sus compañeros destacaron los atributos del ex Atlético Nacional, sino también sus rivales. Matías Zaracho fue protagonista de las dos grandes tapadas de la noche. Una con un remate desde el borde del área y otra con un mano a mano a quemarropa, ambas bien resueltas por el golero. “Las he visto varias veces a las jugadas por televisión. Fueron impresionantes las pelotas que me sacó. Fue virtud de él y creo que se merece una chance en la Selección, es un arquerazo”, sentenció el pibe de Racing.

No todas buenas

Sin embargo, no todas fueron críticas positivas para el actual arquero riverplatense. Un histórico como César Luis Menotti, si bien no quiso opinar respecto de su posible convocatoria, fue tajante: “¡No se metan en las decisiones del entrenador! ¿O acaso nosotros le decimos cómo tienen que agarrar el micrófono?”, lanzó a los periodistas.

Al otro que no le gustó fue a Pablo Caballero, ex arquero de la Selección y actual manager de Vélez. “¿Cuántos partidos lleva Armani en el fútbol argentino? Me parece que es un poco exagerado postularlo para la Selección, citarlo sería una falta de respeto. A mí me gustan los tres arqueros que están’’.

“Romero tiene que seguir siendo titular, pero Armani está a la altura de cualquiera de los tres que le siguen. Está pasando un gran momento y creo que se merece un lugar”.Mauricio “Chori” Inostroza, Arquero y capitán de Petrolero de Plaza Huincul

“Romero es un indiscutido porque siempre rindió, pero hay que aprovechar los momentos de los arqueros, por eso Armani tendría que tener una posibilidad”. Javier “Loco” Berra, Arquero y referente de Centenario