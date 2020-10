Arroyo no ve margen para que haya ajuste

El ministro de Desarrollo Social , Daniel Arroyo, consideró ayer que "claramente no hay espacio para un ajuste en Argentina", al contar detalles de la reunión que mantuvo esta semana con la comitiva del Fondo Monetario Internacional y afirmó que el Gobierno nacional apunta a "generar 300 mil puestos de trabajo" porque "la reconstrucción es por ese lado", afirmó.

"La reunión fue técnica y tuvo que ver con la política pospandemia del Ministerio", contó Arroyo sobre la reunión que mantuvo el jueves pasado con la delegación del FMI y señaló que durante la charla dejó en claro que "no hay espacio para un ajuste en Argentina".

Con respecto a la situación social en una coyuntura económica signada por la pandemia, Arroyo afirmó que "no hay espacio para una devaluación en Argentina porque además está claro que la inflación aumenta la pobreza". Además, realizó un análisis sobre la situación social en los sectores más vulnerables que sufren el impacto del parate económico debido a la pandemia y admitió que "hay mucha gente que requiere de la ayuda del Estado". Igualmente, descartó que haya "riesgo de estallido social".

El ministro de Desarrollo afirmó que la problemática del desempleo y la alimentación "no se resuelve con un programita sino que hay que hacer cambios estructurales", y también hizo referencia a la posible continuidad del IFE, que se otorgó a los empleados informales o los monotributistas de baja facturación, aunque no fue concreto: "Todavía no se terminó de definir su continuidad", manifestó.

El Ministerio de Salud emitió el reporte de las últimas 24 horas y se registraron 357 muertes y 12.414 nuevos contagios. Cabe recordar que los fines de semana la carga de datos es menor a a de los días hábiles.

