En diálogo con LU5, Giacinti explicó que actualmente "más del 65% de la cosecha de cerezas del hemisferio sur va a China para el año nuevo de ellos", por lo que hay una gran dependencia de la cereza en esta festividad. "Te pega muy fuerte porque no tenes alternativa de redireccionar a ningún mercado esas cerezas", señaló.

El profesional subrayó que el mayor problema en China, aún no resuelto, es de logística y no de falta de consumidores. "Si tenemos que reflexionar, el fenómeno coronavirus es un fenómeno de logística. No es que la gente no sale a comprar y abastecerse. Por eso vas a ver fotos de supermercados de China que están vacías las góndolas, la gente va y arrasa con las góndolas", indicó.

miguel giacinti Miguel Giacinti, consultor frutícola del Alto Valle, opinó sobre la influencia del coronavirus en el mercado de peras y manzanas.

Giacinti explicó, además, que este problema logístico no sólo afecta las importaciones sino las propias exportaciones del país. "El otro problema que tenes es que el 90% de los envíos de fruta a China son spots, es decir que no tiene comprador destinado. Eso hace que cuando el contenedor esté descargado no hay cientos de personas para comprar el producto, y entonces ahí está la crisis del Coronavirus, en la logística, que no sólo afecta a la fruta que importa, sino que también afecta a la fruta que exporta China. El problema es de logística, no de consumidor. Y este es el problema más grande que no está resuelto".

En relación al mercado de la manzana y la pera, el consultor opinó que el coronavirus "no afecta al negocio en sí" y que "en general, para el resto de los países del hemisferio sur no hay una gravedad extrema como con la cereza".

Para Giacinti, además, no ve "esperanza" en la producción del Valle para China, sino para la India. " Yo nunca vi como una esperanza en el protocolo para China del Valle. Para mí la esperanza como mercado es la India. Por logística y por desarrollo territorial es más fácil comercializar en la India que en China".

"Y en segundo lugar, la India tiene de 1400 millones de habitantes, 350 millones con poder adquisitivo, lo cual está diciendo que dentro de la India hay una Unión Europea, en términos de poder adquisitivo, lo que no es el caso de China. No la veo como una gran esperanza de la pera y la manzana", aseguró.

"No veo que el caso del Coronavirus sea un problema del Valle en términos de negocios, excepto que fuera el caso de quien haya hecho ese trámite para exportar peras, haya coincidido con la zona de Wuhan como destino", concluyó el consultor.

