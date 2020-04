No obstante, en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, indicó que “los ingresos públicos fiscales se van a ver mermados porque la actividad económica está cayendo de forma muy significativa y eso va afectar las arcas públicas municipales”.

El funcionario señaló que restricción del gasto en áreas no esenciales les permitirá afrontar hasta que se activen el resto de las actividades, que estimó que será en algunos meses más.

“Seremos muy restrictivos en gastos de tareas no esenciales para preservar lo salarios de los municipales, y el pago de la obra pública y los servicios”, reiteró el funcionario.

Schpoliansky aseguró que el municipio acompañará a los comerciantes que se vieron afectados por la cuarentena del coronavirus con planes de pagos y exención de impuestos.

A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto a partir del 20 de marzo, “muchísimos comercios se vieron afectados. Se aprobó un decreto dirigido al comercio, con la prórroga de vencimientos, eximiciones fuertes para abril y mayo de no pago de aquellos comerciantes perjudicados en la ciudad”.

En tanto apeló al pago de los tributos de aquellos que no tuvieron disminución de los ingresos, facilitados por la apertura de bocas de cobro y del servicio online.

“A los que no han tenido ingresos, también los vamos a acompañar. Evaluar los ingresos y cuáles los más afectados de la economía. Apelamos a la solidaridad de los que pueden para pagar y a los que no, los vamos a acompañar desde el municipio. De esto no se sale solo”, agregó.

El funcionario indicó que durante la jornada el Jefe comunal determinará si es factible o no si los neuquinos podrán tener salidas recreativas o no, en este contexto de cuarentena.

