Asesinó a 4 hombres para ser condenado a muerte

Simmons tiene 35 años y contó con la colaboración de Jacob Phillips, de 26, en una unidad de presos con problemas psicológicos. “Cuanta más gente mate, más posibilidades tengo de que me den la condena a muerte”, fue la explicación que él mismo dio. Y agregó: “Lo hice por nada. Así que eso lo hace especialmente malo para mí”, dijo, buscando enfatizar su culpabilidad. Reveló que acordó con Phillips dos criterios básicos para elegir a sus víctimas: en primer lugar, decidieron según “al que fuera más fácil hacérselo” y de acuerdo con su contextura física. El segundo requisito implicaba traición: que confiaran en ellos. Así, elaboraron una lista de presos a los que debían atraer a la celda sin saber que les esperaba la muerte.

Tras los cuatro homicidios, Simmons fue trasladado al Lieber Correctional Institution, el penal que acoge el corredor de la muerte de Carolina del Sur. El relato no pudo ser verificado por Philips, cuya abogada señaló que su cliente sufre un “grave trastorno mental” y no realizaría comentarios. Sin embargo, hace seis años que Carolina del Sur no ejecuta un preso. “La pena de muerte ya no es la pena de muerte”, reflexiona amargamente Simmons, quien lejos de pasar a mejor vida, irá a la peor: estará los próximos 10 años en aislamiento y en ese lapso probablemente recibirá otras cuatro cadenas perpetuas.

Falló: Mató a cuatro presos pero no logró su objetivo: le darán otras cuatro perpetuas.

“Cuanta más gente mate, más posibilidades tengo de que me den la condena a muerte. Lo hice por nada y eso lo hace espacialmente malo para mí”. Denver Simmons. El cuádruple homicida

Adolescente cayó de una aerosilla

El parque de diversiones Six Flags, en Lake George, Nueva York, vivió un momento de pánico cuando del habitualmente tranquilo atractivo Sky Ride (una aerosilla que recorre parte de las instalaciones a baja velocidad) cayó una adolescente de 14 años. La chica, en un último esfuerzo, logró tomarse de la silla con los brazos y quedó suspendida algunos segundos a ocho metros de altura, ante la desesperación del público que caminaba debajo y que se preparó para poder ayudarla: extendieron los brazos y esperaron que la adolescente se soltara. A pesar del esfuerzo de estas personas, resultó inevitable que la caída fuera dura. De todos modos, la joven sobrevivió, pero resultó herida y debió ser trasladada a un hospital. También internaron a uno de los hombres que quiso ayudar, quien sufrió una lesión en la espalda. Por el momento no se sabe qué la hizo caer. “No parece haber ningún mal funcionamiento”, sostuvieron desde el parque de diversiones en un comunicado. Igual, lo cerraron hasta que se aclare lo sucedido.