"Así se empieza Carlita": el ataque misógino de Lanata a Vizzoti

"Bien, según la teoría Vizzotti cualquier dolor de cabeza es un derrame cerebral. Cualquier dedo dormido es la obstrucción de una artera y cualquier siesta en cucharita es embarazo de mellizos", disparó Lanata, sin darle marco conceptual a la frase de la funcionaria, quien se refería a la actual situación de la pandemia y a los cambios que hubo en el protocolo de testeos para efectivizar la detección de la circulación del virus.

"Tenemos más de 17.000 muestras de virus respiratorios en el país y el 95% de ellas pertenecen al virus Sars Cov_2", había manifestado Vizzzotti, al llamar la población a "no minimizar cualquier síntoma en este contexto en el que no hay un tratamiento ni una vacuna". Además advirtió que las personas que presentan resfríos leves o una pequeña febrícula, subestiman la posibilidad de tener Covid-19 y no van a realizarse el hisopado.

"Este no es un Gobierno de científicos, es un Gobierno de hipocondríacos", sentenció Lantana. Y agregó: "Ahora, al día siguiente, como pasa siempre, Vizzotti misma aclaró que un resfrío no es síntoma de Covid. ¿What the fuck? Bien, no sabemos si esto lo dijo porque se confundió o porque quiere, con estas contradicciones, hacer méritos para que la llamen de la Organización Mundial de la Salud".

Acto seguido, Lanata apuntó contra el look de la secretaria de Acceso a la Salud. "Vizzotti no sólo cambió de opinión, no sé si se fijaron. También cambió de look. Acá la vemos al principio de la pandemia con anteojos, mirá. Y en esta otra foto, un poco más actual, sin anteojos", destacó el conductor.

"Así se empieza, Carlita. Porque tres pandemias más y podés terminar así", remató luego al mostrar la foto de una exhuberante modelo.

Embed

El comentario de Lanata fue repudiado en las redes sociales donde fue catalogado de "misógino".

https://twitter.com/karibarrozo/status/1282670933048795137 Acá la lamentable humorada de Lanata sobre Carta Vizzotti. Falta humor. Sobra misoginia. https://t.co/EF4CKiTHvC — Karina Barrozo (@karibarrozo) July 13, 2020

https://twitter.com/e_scribbler/status/1282684136470327298 El otro día vi que Vizzotti está presente en todas las conferencias los siete días a la semana y me dije "igual un día Lanata le va inventar una gilada y los va a sacar a cacerolear para que la echen". Bueno, casi. — Ernest Scribbler (@e_scribbler) July 13, 2020

https://twitter.com/GuillermoWoll/status/1282669511448113153 Así que la preciosura de Lanata bardea a Carla Vizzotti por su aspecto. Atrasa 70 años — Guillermo Woll (@GuillermoWoll) July 13, 2020

https://twitter.com/Exagerardez/status/1282672970708680706 Burlarse de Carla Vizzotti, que le esta poniendo el pellejo a la lucha contra la pandemia, por su aspecto físico. Año 2020. Lanata amplía los límites de la miserabilidad — Exa (@Exagerardez) July 13, 2020

https://twitter.com/WololooMarce/status/1282636446109773824 Pegarle a Carla Vizzotti por su aspecto con risas grabadas como si fuera una Sitcom, decir que los científicos del CONICET no sirven, que no tienen odio, sino bronca... Y la gilada le festeja esas pelotudeces. Con razón perdía con un programa de pasteleros el abyecto de Lanata... — Marcelo W (@WololooMarce) July 13, 2020

https://twitter.com/microagencia/status/1282671848262688768 Si para putear a lanata por lo que dijo de Vizzotti usas gordo como parte de los descalificativos, fijate, sos tan mierda como él — Juan Microagencia (@microagencia) July 13, 2020