Así viven los futbolistas regionales la pandemia en el exterior

La cuarentena no es fácil para nadie. El encierro, no poder hacer vida normal. Y peor aún, estando en el exterior, lejos de casa. Cinco jugadores neuquinos que militan en cinco países diferentes cuentan a LMN cómo la están llevando, qué pasa con sus ligas y de qué manera sigue todo. En medio de la incertidumbre, la preocupación por lo que ocurre aquí con su gente es generalizada. Surgido en Patagonia, el ex Newell’s Joaco Torres brilla en Volos de Grecia, donde la pandemia lo encuentra solo y “bastante aburrido”. “Me está salvando las series, la play, empecé a cocinar... Preocupado por la familia y amigos en Neuquén pero por suerte están respetando las indicaciones. En Grecia es bastante baja la cantidad de infectados respecto al resto de Europa. No hay mucha información pero en semanas se juntarían para ver si se reanuda o se suspende la Liga”, explica el volante.