La figura neuquina que vivió un doble drama en Italia: "Volver a casa fue un alivio"

Un drama dentro de otro drama mayor que le impidió recibir atención médica allí. “Es que los hospitales estaban reservados para los afectados por el virus y casos más graves y me tuve que volver”, recordó.

Claro que la vuelta no fue fácil porque no podía caminar e incluso tuvo que viajar recostado en el avión. “Por suerte la gente de Aerolíneas Argentinas me ayudó muchísimo” contó con alivio y mate en mano, ya junto a sus padres cumpliendo con el protocolo de la cuarentena y un mensaje optimista: “Con muchos amor, sonrisas y diversión en la casa sin tener la mente dañada todo esto va a pasar”, se ilusionó.

“Santi” estaba jugando en el Scuola Basket Arezzo (región de Toscana) allí se lesionó justo cuando Italia empezaba a entrar en pánico. “Ellos me dijeron que tenía una total destrucción del hueso Isquion pero no podían operarme por 'el corona'. Lo loco es que cuando llegué a Argentina, en el Hospital Italiano -donde me atendieron muy bien- me dijeron que tenía una fractura en el acetábulo izquierdo y una mini fractura en el isquion. Que no era necesario operarme, el cuerpo podía llegar a asimilarlo. Así que sólo tengo que hacer reposo. Llevo cinco semanas y para volver a correr tendré según el kinesiólogo un poco más de tres meses”, afirmó.

Campeón con el seleccionado neuquino en el Argentino de Mayores en 2017 y desde el año pasado instalado en Italia dijo que volvería con gusto. “No me sentí desprotegido por lo que me pasó porque entendí la situación y vi que ellos tenían que darle prioridad a algo que estaba desbordando a todos”, destacó. “Mi relación con los italianos fue buenísima. Me trataron como un hijo como un sobrino allá. Al irme todos los dirigentes fueron a despedirme a mi casa y muchas emociones se les cruzaron porque les disgustaba que no me podían ayudar mucho y se quedaron mal con eso. La verdad recibí mucho cariño e incluso me dijeron que volver sería algo muy lindo para ellos y para mí también”.

