image.png

El jugó en Primera División del fútbol argentino con Crucero del Norte, tuvo un par de etapas Cipo y hoy actúa en aquel país. Ella también trabaja y lo acompaña en cada partido. La unión se hizo más intensa aún estos días por las desagradables circunstancias. Están solos pero afrontan con inteligencia y templanza lo que el destino depara.

"Estamos empezando el día 8 de cuarentena. No es sencillo porque estamos la mayor parte del tiempo acá en casa, solo podemos ir al supermercado, a la farmacia, a sacar al perro y no mucho más que eso. Para evitar que se propague, como sucedió en el norte, el gobierno decidió la cuarentena del país. Así esperamos que esto se solucione", comienza diciendo Gabriel en uno de los videos que enviaron a nuestra redacción.

image.png

"Durante el día intentamos organizarnos, tenemos diferentes horarios. Por ejemplo, después de desayunar yo salgo con el perro a la plaza. Permiten que salga uno por familia, igual que para ir al Supermercado. Vuelvo, hacemos unos mates y nos vamos al balcón unas dos horitas. Por suerte da el sol, eso es energía, es importante. Intentamos escuchar música, leer, hacer ejercicios. El living es grande así que hacemos actividad física ahí. Escuchamos música, que también da energía. Intentamos llevarla de la mejor manera porque quedan varios días todavía", comenta ella.

Ambos se preocuparon por brindar, con conocimiento de causa, un mensaje que pueda ser útil para los lectores. "Quedan varios, lo que queremos también transmitir es un mensaje no solo para los neuquinos sino para todos los argentinos en general que estén mirando. Si bien es cierto que hay que estar tranquilos y no caer en la desesperación ni en el pánico, porque no es un virus más letal que la gripe, lo que tiene es un alto nivel de contagio. Entonces es importante evitar que se propague. Lo que recomendamos desde nuestro lugar, que ya lo vivimos con anterioridad, es que se tomen todas las medidas necesarias, no solo las que anunció el gobierno sino de manera individual. Cada uno que adopte las precauciones de lavarse las manos, de evitar lugares de mucha gente junta, el hecho del contacto físico innecesario. Tratar de reducir eso al mínimo porque una vez que el virus se propaga, los sistemas de salud colapsan porque mucha gente requiere la atención y los hospitales no dan abasto. Ese es el verdadero problema", explica el talentoso volante.

image.png

Su señora deja también una interesante reflexión final: "También algo importante de mencionar es la responsabilidad civil que tenemos todos. Acá hace siete días que se dictaminó la cuarentena y la gente está respondiendo, está respetando y eso es muy importante. Pensar en uno es pensar en el otro, hay que pensar colectivamente. Hace ocho días nosotros no teníamos esta obligación desde el gobierno de estar en casa. Ambos estábamos trabajando y una vez que se dictaminó la gente respetó, lo cumple. Es la única manera, pensar en conjunto".

Para finalizar, Gabriel sostuvo: "Imaginense que esto es parte del primer mundo, como es Estados Unidos y aún así fue muy difícil de controlar. Por eso queremos hacer hincapié en que en nuestro país se tomen todas las medidas para evitar llegar a esta situación. Espero que le sirva nuestra experiencia y humildes consejos. Desear que tanto para Argentina como para todo el mundo todo se solucione".

Embed

LEE MÁS

Triunfazo de Independiente en el Coloso

Mirá el final de la carrera "imposible" que ganó Urcera para seguir líder