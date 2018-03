“A aquellos que trabajan les vamos a liquidar el salario con aumento y aquellos que no trabajan van a tener el día descontado”, dijo Gutiérrez en LU5 el sábado, mientras el plenario de ATEN votaba la realización de un paro para miércoles y jueves, en la segunda medida de fuerza enmarcada en la paritaria que está en trámite, luego de las dos jornadas de huelga celebradas en el inicio del ciclo lectivo.

En diálogo con este diario, Guagliardo consideró que una medida del tenor de la anunciada por Gutiérrez “es ilegal porque el Gobierno no tiene facultades para liquidar un aumento a algunos docentes y a otros no. Puede plantear el descuento de los días de paro, pero no aumentar unos sueldos sí y otros no”.

El líder sindical de los maestros expresó que la organización gremial no se opuso a la actualización trimestral, sino que cuestionó que la oferta del Gobierno fuese “un parche” por tres meses y no una propuesta integral que resuelva la discusión salarial hasta el año que viene.

El acuerdo paritario de ATEN celebrado el año pasado regía hasta el 31 de diciembre y consistía en la actualización trimestral por inflación (referenciada con un promedio entre los índices de Neuquén, Córdoba y la medición nacional del Indec). Los efectos de la última actualización se percibieron en los salarios de enero y febrero de los maestros. Los sueldos de marzo, que se pagan durante los primeros días de abril, serán del mismo valor que los dos anteriores.

La prórroga ofertada por el Gobierno contemplaría un aumento, a aplicarse a los salarios de abril, equivalente a la suma de la inflación de los tres primeros meses del año. Entonces, si Gutiérrez cumple la amenaza que lanzó el sábado, sólo cobrarían el incremento los maestros que no hicieron paro.

ATEN considera que el fracaso de las paritarias antes del inicio de las clases se debió a que “los lineamientos del gobierno nacional le impiden al gobernador Omar Gutiérrez acordar una política salarial para todo el año”, remató Guagliardo.

¿Está muy lejos de un acuerdo la discusión con el Gobierno en la paritaria?

No. Si el Gobierno nos ofrecía la actualización trimestral para todo el año, con una compensación por la pérdida de poder adquisitivo de 2016, podríamos haber arreglado.

¿Y por qué cree que no hubo arreglo entonces?

Porque Gutiérrez no tiene independencia de la Nación para dar ese acuerdo anual.

Pero lo pudo hacer por tres meses sin problemas...

Pateó la pelota para adelante para ver cómo avanzan las discusiones en la Nación.

