"Arrancará una campaña nacional de CTERA en los distintos niveles del sistema de educación para hablar de lo que significa la desaparición de una persona en democracia. Este es un tema que nos preocupa porque nos golpea como sociedad, no podemos permitir que haya una desaparición forzada en democracia", señaló el secretario General de ATEN Provincial, Marcelo Guagliardo, en declaraciones a Radio Ciudad de Cutral Co.

Según explicó, es un tema debe ser discutido en todos los ámbitos como así también en las escuelas para que los estudiantes tengan la oportunidad de opinar sobre la desaparición de personas en democracia.

"La desaparición de una persona nos tiene que movilizar. Lo de Julio López no puede pasar más. No puede pasar de nuevo que no sepamos qué pasó con Santiago Maldonado. Lo vamos a instalar porque no vamos a permitir mas desaparecidos en democracia", agregó.

Dijo que cada escuela definirá la modalidad, algunas puede ser que lo empiecen mañana y otras desde la próxima semana.

