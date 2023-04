Atlético Tucumán pidió una evaluación psicológica del árbitro Espinoza

"Luego del último partido contra Boca pedí en la AFA que no nos vuelva a dirigir Espinoza. Tras el desastroso arbitraje contra San Lorenzo, no solo voy a pedir que no dirija más a Atlético Tucumán, sino que se analice seriamente si está en condiciones psicológicas de dirigir. Su accionar es sistemático en todas las canchas y le hace mal al fútbol. Es unánimemente el peor árbitro en la historia del fútbol argentino", declaró después del partido Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán.