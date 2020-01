Finalmente, esta mañana fue hallado en la casa de su madre en Cutral Co, en el barrio Belgrano, tras un allanamiento llevado adelante por personal policial del Grupo de Recaptura de Evadidos, dependiente de la Dirección Delitos. El operativo contó con la colaboración del grupo GEOP Cutral Co. Al irrumpir en la vivienda, Mieres no opuso resistencia, fue detenido y al poco tiempo fue trasladado a la capital neuquina, indicó el comisario Walter Reyes a LMN.

El hecho por el cual Mieres fue condenado ocurrió durante la madrugada del 4 de agosto de 2017. Alrededor de las 4, Mieres y Andrada comenzaron a pelear en la vereda del pool La Runa, ubicado sobre calle 30 de Octubre de Rincón de los Sauces. Allí, la víctima recibió una puñalada en la zona izquierda del tórax, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital y 46 días después, el 13 de septiembre, murió.

franco mieres Durante la audiencia cuando un tribunal condenó a 8 años de prisión efectiva a Franco Mieres. Agustín Martínez

Irregularidades

Una de las cuestiones que atravesó el juicio es que no existieron testigos directos que hayan presenciado la pelea y que hayan indicado a Mieres como el agresor. Sin embargo, el juez Diego Piedrabuena explicó que no hay pruebas que puedan indicar a otro presunto sospechoso. Mieres sostuvo hasta el último momento que él era inocente.

Además, cuando Andrada ingresó al hospital local todavía consciente, apuntó a Mieres como su agresor en un video que filmó un efectivo policial. Esto también fue cuestionado ya que se pudo comprobar que no había sido tomado en presencia de un testigo y que había una falsificación. Por ello, se inició una causa judicial paralela contra el efectivo.

