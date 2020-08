Atropelló a su perro y le pide 30 mil pesos para devolverlo

La insólita y desalmada situación ocurre en Mar del Plata, donde el propietario de un auto exige que el dueño de un perro que se escapó de su casa asustado, en medio de un robo , y al que atropelló con su coche, le pague el arreglo del vehículo y los gastos de la veterinaria en la que fue curado. De lo contrario, no devolverá a la mascota.

Todo comenzó el último domingo por la madrugada. En medio de un intento de robo en la casa de la familia de Cucho, la reja de la vivienda quedó abierta y el perro, asustado por la escena que se estaba viviendo, salió corriendo hacia la calle. Segundos después, el conductor de un auto no pudo ver que el perro se cruzaba en su camino y lo atropelló. Al llegar la Policía, y al no poder dar con la familia del perro lastimado, obligaron al conductor a hacerse cargo de Cucho hasta que aparezcan sus dueños.

Cuando se dieron cuenta de que Cucho se había escapado, la familia lo buscó desesperadamente hasta que gracias a la empleada del pet shop en el que le compran el alimento lograron saber que su mascota había sido llevada a un hogar de tránsito para que se cure.

Parecía que la historia tenía un final feliz. Pero al llamar a la casa del dueño del vehículo que lo atropelló, se encontraron con una respuesta inesperada y dolorosa. “No les voy a devolver al perro hasta que no me paguen el arreglo del auto y lo que gasté en la veterinaria”, les dijo el hombre. Aún golpeado por esa respuesta, Eduardo Sánchez, dueño de Cucho, intentó llegar a un acuerdo con el hombre, pero no tuvo suerte.

cucho.jpg

En diálogo con 0223, Eduardo contó que la persona que lo tiene les pide para que puedan reencontrarse con su mascota le pague por adelantado los 30.000 pesos. “Es una locura, es como si lo hubiese secuestrado”, dice el joven.

La suma total corresponde al arreglo del chasis que debe hacerle al auto debido al impacto que tuvo al golpear a Cucho más los gastos de la veterinaria a la que lo llevó para curarlo del accidente.

"Lo que queremos es que nos devuelvan al perro, porque es parte de la familia. En la comisaría nos dijeron que no pueden hacer nada porque no tenemos la dirección donde vive el hombre”, relata Eduarto.

"Nos dijo que lo llevó a la veterinaria, no nos dijo qué tiene pero vimos por la foto que nos mandó que está comiendo y no parece quebrado", dijo con algo de esperanza.