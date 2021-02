Un ex soldado voluntario condenado por violar a una joven que interceptó en la vía pública aún no puede obtener la libertad condicional como la solicitó. Los distintos tribunales se tiran el poder de decisión unos a otros, pero nadie se anima a fallar para que Segundo Echevarría salga de la cárcel.

La víctima, ahora de 30 años, ha solicitado en todas las audiencias que se le negara la libertad a su agresor y se conoció que aún continúa bajo tratamiento y muy atemorizada. “La fiscalía siempre se opuso a la libertad condicional, primero ante jueza de Ejecución y ahora, ante un tribunal Revisor, pidió que se confirme esa decisión de la magistrada”, había asegurado la fiscal Agustina García a LM Neuquén.

Pero el derrotero de audiencias no terminó allí. Luego de que Revisión reenviara la causa con la jueza de Ejecución para que establezca las condiciones de la libertad condicional, que otorgó por mayoría, aunque primero se debían establecer estas pautas; la defensa impugnó el fallo al entender que era contradictorio lo que se decidía. Es que, por un lado, le otorgaron la libertad y por otro, debía continuar detenido hasta que se fijen las condiciones.

Lo cierto es que Echevarría continúa alojado en una celda de la U11 mientras su defensor y la fiscalía siguen debatiendo ante distintos tribunales. Así, una tercera audiencia se dio ante un tribunal de Impugnación el que confirmó la medida de Revisión y en una cuarta audiencia debieron ir ante la primera jueza de Ejecución Raquel Gass.

Teniendo en cuenta que ella ya había resuelto no otorgarle la libertad condicional porque no estaba garantizado el tratamiento psicológico extra muros, pese a que los informes eran favorables, la magistrada se declaró incompetente y asumió en su lugar, la jueza Estefanía Sauli. Esta última entendió, al igual que su colega, que no estaban dadas condiciones y que no se debía otorgar la libertad condicional de Echevarría.

No contento con la decisión, ya que en un momento, por mayoría, le había concedido el beneficio, la defensa del condenado pidió revisar el fallo de la magistrada y así sucedió la semana pasada. Nuevamente, un segundo tribunal de Revisión intervino en la causa, quien en esta oportunidad, confirmó la decisión adoptada por la jueza Sauli.

Así, tras cinco audiencias y once jueces, todo continúa como la primera audiencia a mitad de enero: Echevarría preso. Ahora se pueden dar dos situaciones, la defensa podría continuar en su pedido de libertad condicional, agarrándose de los dichos del primer tribunal Revisor, que la había dictado aunque fijando las condiciones primero; o también entender que ya varios jueces negaron tal petición.