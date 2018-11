Esperando la carroza 2

“Esta es la segunda parte de la trilogía que escribió el autor. Es una historia independiente de la primera, por lo que no es una continuación”, lanzó el teatrista para luego meterse de lleno en la trama, la cual gira entorno a un encuentro familiar años después del fallecimiento de mamá Cora. “Después de varios años de no verse, la familia se junta en la fiesta de 25 años de casados de Nora y Antonio. A ese festejo también fueron invitadas personas de clase alta, poderosos empresarios y políticos. Y para que la familia no se mezcle con el resto de los invitados, que están en el patio, a los personajes los dejan encerrados dentro de la casa” detalló Lioy. “Toda la obra es una serie de desencuentros entre los pobres y los ricos y se muestra cómo se va destruyendo la familia, que ya venía golpeada con la desaparición de mamá Cora”, agregó.