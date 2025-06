VTV: qué hay que hacer si se cambia el parabrisas donde está pegada la oblea

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un documento obligatorio que corrobora si un auto se encuentra en buen estado y, en consecuencia, puede circular por el país. Se trata de una serie de chequeos donde se constata que no haya fallas mecánicas y que las emisiones de C02 sean las permitidas para no dañar el medio ambiente.

Qué hacer se si se cambia el parabrisas donde está pegada la oblea

La oblea de la Verificación Técnica Vehicular en muchos casos presenta un código QR que al escanearlo se puede acceder a todos los detalles que figuran en el informe, por los que es fundamental tenerla correctamente pegada en el parabrisas y en buen estado.

VTV II.jpg

En caso de que se cambie el parabrisas donde está pegada la oblea, el conductor debe regresar al establecimiento oficial donde realizó la VTV con la oblea anterior para que allí le coloquen una nueva oblea de manera gratuita. Si aún la tiene pegada al parabrisas anterior, deberá concurrir con el pedazo de vidrio con la oblea adherida, porque en caso de querer retirarla, la oblea se destruirá.

Pero si no se cuenta con la oblea, el conductor deberá realizar una denuncia o una exposición policial que acredite la pérdida de la misma y presentar dicho documento en la planta correspondiente. Esto es muy importante, porque el personal de la VTV no puede acreditar si el vehículo aprobó el trámite -clave para la seguridad vial- en caso de no poder contar con la oblea.

Cuánto cuesta la VTV en junio 2025

Los conductores que tengan radicados sus vehículos en la provincia de Buenos Aires abonan estos valores por la oblea de la VTV en junio de 2025:

Vehículos de hasta 2.500 Kg - $63.463,30

- $63.463,30 Vehículos de más de 2.500 kg - $114.233,94

- $114.233,94 Remolques, semi-remolques, y acoplados de hasta 2.500 Kg - $38.077,98

- $38.077,98 Remolques, semi-remolques, y acoplados de más de 2.500 Kg - $57.116,97

- $57.116,97 Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc - $25.385,32

- $25.385,32 Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc - $38.077,98

- $38.077,98 Motovehículos de más de 600 cc - $50.770,64

VTV .jpeg La VTV, un documento que se debe tener a mano para circular.

Los conductores que tengan su auto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben pagar los siguientes precios para realizar la VTV en junio 2025:

Autos particulares : $52.878

: $52.878 Motos particulares: $19.882

En Neuquén, y de acuerdo a las opciones que hay en el mercado para este 2025, un auto que necesite realizar la VTV tiene un costo aproximado de $42.000. Mientras que una pickup pagará alrededor de $50.000. El trámite por la verificadora no pasa más de 20 minutos.

Qué documentación se necesita para realizar la VTV

Para realizar la Verificación Técnica Vehicular, los conductores deben presentar los siguientes documentos: