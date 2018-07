Azaguate: "Será una revancha jugar el Federal A"

“Sería una revancha volver al Federal A porque me vine acá desde Sansinena por un problema contractual. La gente de Centenario me recibió muy bien, así que estoy agradecido con ellos por la posibilidad de seguir jugando acá”, contó el mediocampista sobre las vueltas que lo hicieron volver a su ciudad natal.

Este es un aspecto central en su pase al Rojo ya que la familia le “tira” para permanecer en la región. “Recibí ofertas de otros clubes, mi representante me comentó que Altos Hornos de Zapla (Jujuy) tenía un interés, pero lo descarté porque ya estuve 6 años lejos de la región y ahora prefiero quedarme acá”.

En este sentido, bajar dos categorías desde el Federal A para desempeñarse en el Federal C fue una apuesta riesgosa pero Azaguate la sorteó. “Por más que vengas de una categoría mayor, uno tiene que demostrar. En Centenario traté de mantenerme en el mejor nivel porque es una categoría muy competitiva también”, aseguró.

10 días para la pretemporada

A partir de hoy cuando llegue el presidente del Rojo, Gastón Sobisch, el club comenzará a cerrar los contratos. Una semana movidita para Independiente.

Polifuncionalidad

Su recorrido en la categoría lo convierte en un jugador interesante para cualquier club de la zona en el Federal A, además de su buen momento en la ADC, y el volante repasó su trayectoria. “A los 17 me fui para Buenos Aires, estuve dos años en Rivadavia de Lincoln, me fui a Once Tigres y después pasé a Agropecuario. Después me ofrecieron ir a Sansinena pero no se terminó dando y volví”, contó.

Además, habló de los variados roles que tuvo dentro de su periplo futbolístico: “En Agropecuario me tocó jugar de 4 porque cuando ascendemos al Federal A jugué algunos partidos de lateral y vino otro técnico que me vio ahí y me dejó en esa posición. Prefiero jugar de doble cinco, aunque también juego de enganche o volante, no me molesta ocupar otras posiciones”.

A partir de hoy, el Rojo tendrá noticias con el arribo del presidente, Gastón Sobisch, luego de un viaje por Europa. Entre las actividades previstas se cerrarán los contratos que unirán a los refuerzos al club así como las renovaciones de la base del certamen anterior.

De este modo Hernán Azaguate, Ezequiel Carmona, Jonathan Valenzuela y César Medina estamparán la firma que sellará la vinculación con el club en esta temporada.