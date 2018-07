"Bailando 2018": Flavio Mendoza será participante

La incorporación, de último minuto, llamó la atención de muchos chimenteros ya que hace apenas unos días el coreógrafo se había referido a Showmatch como “una secta” y dio a entender que a la producción no le agradan las opiniones que no ensalzan a la empresa. “Hay cosas que ya no las elijo. Una cosa que no me gustó fue cuando vi al delincuente del Gigoló (Javier Bazterrica) en el programa. Y por ahí, en el medio te ponen en la lista negra porque dijiste que no te gustó”, lanzó para explicar las diferencias que tuvo con la producción, durante una entrevista realizada hace una semana.

Trabajo: El coreógrafo es parte de Los Especialistas del show y, además, encabeza su propio espectáculo.

Como si fuera poco, eligió a una ex integrante de su staff, con la que estuvo peleado a muerte, para que sea su compañera de baile. Se trata de la contorsionista Belén Pouchán, quien eligió dejar de lado a Mendoza para ser parte del cuerpo de bailarinas de Marcelo Tinelli hace un par de años. “Es como una hija para mí, empezó conmigo cuando tenía 18 años… Por eso me dolió lo que pasó”, expresó Flavio en Los especialistas del show, dejando en claro que si bien el conflicto entre ellos existió, es momento de hacer borrón y cuenta nueva. Su coach será el “Negro” Carrizo, con quien ya trabajó en diferentes oportunidades.

El coreógrafo ya fue parte del certamen en el 2008, cuando bailó junto a Gisela Bernal. Además, en 2011 y 2012 se convirtió en jurado del concurso.