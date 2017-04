La primera de ellas fue convocada por la producción de Marcelo Tinelli hace poco más de un mes. Luego de explicar que tenía que pensarlo con mucho cuidado ya que es madre de tres hijos (Aitana, Indio y Roma), ahora el Chato Prada y Federico Hoppe la tentaron con sumarse a la pista más famosa junto a su esposo, el empresario Nicolás Paladini. “Nico me miró como diciendo ‘dale, ¿querés que haga el ridículo?’. Pero lo estoy convenciendo”, contó Rocío en Cortá por Lozano (Telefe).

La modelo aseguró que su participación en pareja estaría cerca de concretarse porque su esposo cambió drásticamente sus objetivos de vida luego de la muerte de su padre, Juan Alberto Paladini. “Después de eso a uno le cambian las prioridades y, el otro día, cuando le planteaba a Nico lo de bailar, me dice: ‘A ver, ¿por qué no?, ¿cuál es el prejuicio? Yo soy un empresario, no soy del palo, claramente, pero por qué no compartir con vos un trabajo’. Ya lo tengo medio cocinado”, agregó la rubia.

En tanto, la bailarina uruguaya, que actualmente se encuentra en Nueva York para cerrar una gira con su compañía, explicó que aún no firmó el contrato con Ideas del Sur y que hoy su principal prioridad es su espectáculo. Pese a ello, no descarta volver al programa. “Por ahora no hay nada cerrado”, manifestó Ghidone a Primicias Ya.