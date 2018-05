"Bailando" ya tiene a su youtuber

El ex novio de Oriana Sabatini había hecho una participación especial en la pista en las ediciones de 2016 y 2017. Semanas atrás, Julián reveló a quiénes elegiría como pareja de baile. El morocho fue directo y eligió a dos “pesos pesados”: Laurita Fernández o Flor Vigna. “Las conozco y tienen muy buena onda, además bailan re bien”, aseguró.

Serrano, quien es parte del elenco del film Perdida, comenzó una relación con la actriz Malena Narvay hace siete meses, después de una mediática separación de Sabatini. Según el conductor y sus angelitas no tomará con buenos ojos la participación de Julián en el “Bailando”.

Además de Serrano, dos que ya también están confirmadas para el reality (comenzará el 2 de julio) son Luciana Salazar y Eva De Dominci.

Presencia: El famoso youtuber tuvo pequeñas intervenciones en el reality en 2016 y 2017.

“Yo estoy de novio y ella está saliendo con un chabón, creo”

Oriana Sabatini causó furor cuando compartió un adelanto del videoclip de “Stay or run” donde se la veía a los besos con otra chica. Incluso, la cantante terminó refiriéndose a su sexualidad: “No sé si soy lesbiana o bisexual”. Al ser consultado sobre el tema, Julián Serrano se refirió con un toque de humor a la sexualidad de su ex: “Yo ya estoy de novio y ella está saliendo con un chabón, creo. Con una mujer, no sé”, lanzó el actor entre risas.

“No me sorprendió. Veo en las redes sociales todo el tiempo mujeres admirando la belleza de otras mujeres”, agregó el joven a El Trece.com de forma indiferente. En cuanto a si él se animaría a besar a otro hombre, confesó: “Depende mucho del guión y no hacerlo para generar polémica”.