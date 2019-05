Bajo el sello de Fito Páez, Liliana Herrero se presentará en Neuquén

Para las nuevas versiones de la canciones de Páez, la cantante entrerriana ha hecho modificaciones rítmicas y de estructura. “Ese procedimiento no sólo lo hago con Fito sino con todos los autores que he decidido cantar en mi vida . Lo he hecho en muchos casos y para mí el intérprete debe interrogar y conversar con la obra. Después hay que ver que siente el corazón, qué pide”, aseguró Herrero.

Además de las canciones de Páez, la cantante aprovechará para recorrer otros títulos que pertenecen a su cancionero. Herrero estará acompañada en escena por Pedro Rossi (guitarra) y Mariano Agustoni (piano).

Las entradas para el espectáculo están a la venta en el local de Avenida Argentina 195.