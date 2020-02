"Balbiani bebotea a Jorge Rial"

Frase: “Ella cree que lo bebotea. Hubo todo ese tipo de rencillas. Para Jorge fue muy incómodo”.

Se viene un súper panel con Viviana Canosa y Polino

Ante la salida de Balbiani del panel del ciclo que conduce Jorge Rial, los directivos de América le ofrecieron pasar a Incorrectas, programa que comanda Moria Casán.

Según Yanina Latorre, la salida de Balbiani no sería la única y habló de un nuevo panel lleno de figuras que tendrá a Viviana Canosa, Marcelo Polino, Marina Calabró y Daniel Gómez Rinaldi.

“Va a haber un panel fijo con los que están ahí pero con modificaciones, porque todavía van a rajar más gente. Hay alguna, y lo dejo a tu criterio, que ya firmó el contrato pero que parece que aún está en duda, una de las dos panelistas, piensen cuál puede ser, no me la voy a jugar con el nombre pero es la que yo menos quiero, que firmó y no saben si va a quedar”, disparó sobre el posible futuro de Marcela Tauro o Débora D’Amato.