Banderazo: archivan la denuncia contra dirigentes del PRO

En la denuncia, formulada por el abogado Fernando Pochini, se había cuestionado la violación al aislamiento preventivo –dispuesto por las medidas sanitarias y en presunta violación al artículo 205 del Código Penal- por parte de funcionarios afines al ex presidente Mauricio Macri.

El reclamo judicial terminó en el archivo, de acuerdo a lo que resolvió el fiscal Diego Azcárete el 17 de julio pasado. Se sostuvo ninguna de las medidas para prevenir la propagación del virus suprimió los derechos individuales fundamentales.

Marcha banderazo 9J Neuquén Claudio Espinoza

La denuncia hizo mucho ruido político porque fue contra los dirigentes Carolina Rambeaud (ex diputada provincial), Leandro López (ex diputado nacional), Leticia Estevez (diputada nacional), Marcelo Bermúdez (concejal), Mario Rossetti y Oscar López, todos funcionarios y personas referenciadas con el macrismo.

No obstante, la convocatoria tuvo un carácter más amplio: un colectivo que está en contra de la extensión de la cuarentena en perjuicio de la economía se manifestó, más allá de la mano invisible de los partidos políticos detrás de la convocatoria.

Resolución MPFNQ Denuncia Penal Marcha 9-Jul-2020 - Leg 164306-2020.pdf

La ex legisladora Rambeaud fue quien se encargó de replicar el archivo de la denuncia del abogado Pochini, y manifestó a LM Neuquén: “Creo que el fin de esta denuncia, además de buscar centímetros de diario y minutos de radio, fue amedrentar a muchos ciudadanos que solo expresaron pacíficamente su descontento sobre varias cuestiones. Eso sí, me parece muy grave. En este momento particularmente de tanto atropello sobre las instituciones, considero que el silencio no es salud”.

https://twitter.com/CRambeaud/status/1285314321292066817 Hoy me presenté en Fiscalía #Neuquén para notificarme de la resolución s/la denuncia q nos hicieran x la marcha del #9J #BanderazoPorLaRepública.

La misma ha sido archivada.

Muchas gracias a todos quienes se solidarizaron y nos acompañaron.#NoNosVanACallar #ConLaVozEnAlto https://t.co/aOymbDl1Da pic.twitter.com/SDSKjNA4Ve — Carolina Rambeaud (@CRambeaud) July 20, 2020

Otros reclamos

El fiscal Azcárate argumentó también que durante la pandemia se suscitaron varios reclamos sociales que no tuvieron la judicialización en términos de acusaciones a dirigentes de violar la cuarentena. Indicó, por ejemplo, los reclamos de ATEN en la calle con algunos dirigentes, los mineros de Andacollo (que cortaron la Ruta 237 en reclamo a la empresa Trident Southern Exploration), cmuniddes mapuches y los obreros de MAM (Maderas al Mundo).

La denuncia generó un cimbronazo mediático en varias localidades, como San Martín de los Andes e incluso en Cipolletti, donde también denunciaron al ex intendente Aníbal Tortoriello por “violar la cuarentena” y haber estado en la movilización. En algunas publicaciones periodísticas se pudo observar militantes sin las medidas de seguridad (como los tapabocas) y esto impactó en las redes sociales con comentarios negativos desde un sector político y social.

Marcha banderazo 9J Neuquén Claudio Espinoza

El reclamo del abogado Pochini también disparó controversias, debido a que el letrado es un militante del peronismo, y con una fuerte llegada al senador del Frente de Todos y ex secretario general de la Presidencia del Cristina Fernández y Néstor Kirchner, Oscar Parrilli. Tal es así que hubo pocos dirigentes del peronismo local que se expresaron en apoyo a la denuncia contra los dirigentes del PRO.