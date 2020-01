Barcelona echó a Valverde y a las horas anunció a su reemplazante

FC Barcelona on Twitter Quique Setién será el nuevo entrenador del FC Barcelona ¡Bienvenido! — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2020

El nuevo técnico que dirigirá a Lionel Messi tiene 61 años, es admirador de Pep Guardiola y Johan Cruyff, y se define como un “fiel defensor del juego ofensivo”. Estuvo al frente de Racing de Santander, Poli Ejido, la selección de Guinea-Ecuatorial (estuvo solo un partido), Logroñés, Lugo, Las Palmas y, finalmente, Betis. No logró salir campeón en ninguno de sus clubes, a pesar de que tiene dos ascensos: Racing de Santander a Primera División en 2002 y el de Lugo en la temporada 2011/12.

"He visto a grandísimos jugadores hacer cosas maravillosas, pero con la continuidad y el desequilibrio que ha manifestado Messi en los 14 años en activo, yo creo que ningún jugador lo puede igualar", había afirmado el 17 de marzo de 2019 cuando sentado en el banco del Betis le tocó enfrentar a Barcelona. Ese día la pulga le marcó un triplete, en la victoria de los catalanes por 4 a 1.

Cuando era técnico del conjunto andaluz, le insistía a sus jugadores que no era grave perder la pelota cerca del propio área, porque la propuesta no se podía resignar. Con esta filosofía, llegó a la semifinal de la Copa del Rey 2019, que cayó contra Valencia, un partido que ganaba 2 a 0 de local, pero no logró sentenciar la serie (3 a 2).

Por su parte, como entrenador se enfrentó a Barcelona en siete ocasiones, con un balance de 6 derrotas y una victoria. El triunfo fue en el Camp Nou, en partido de Liga de la temporada 2018/19.

Está previsto que el martes firme a las 13.30 -hora de España- el contrato hasta el 30 de junio de 2022 y una hora después será la presentación y posterior rueda de prensa.

Valverde se fue

Después del entrenamiento del lunes por la mañana, la junta directiva presidida por Josep María Bartomeu se reunión con Valverde para pedirle la renuncia. A pesar de los dos campeonatos locales consecutivos, la Copa del Rey y la Supercopa de España, la derrota ante el Liverpool en mayo del año pasado por las semifinales de la Champions League puso en jaque su continuidad, cuando le dieron vuelta la serie que empezó ganando 3 a 0 en el encuentro de ida.

Lo que terminó por concluir la decisión de la comisión fue la derrota ante Atlético Madrid el 9 de enero pasado. Ser puntero de la actual liga junto a Real Madrid y estar en octavos de final de Champions no le alcanzó y cierra su ciclo después de dos años y medio.

FC Barcelona on Twitter Acuerdo entre el FC Barcelona y Ernesto Valverde para la finalización de su contrato como entrenador del primer equipo.

Gracias por todo, Ernesto. Mucha suerte en el futuro. pic.twitter.com/UNBBQoLOB1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2020

