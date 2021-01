Barcelona: mirá cuál será su rival en octavos de Copa del Rey

El Barcelona se topó en el partido con una muralla en la portería rival. Ramón Juan portero de Cornellá, le negó en repetidas ocasiones los goles al equipo catalán; incluso en dos penaltis: Miralem Pjanic (39) y a Dembélé (78).

El haber fallado esos dos penaltis en el partido fue un punto de enfado para el entrenador Koeman, quien a pesar de haber agradecido la clasificación, se mostró disconforme en sus declaraciones a la prensa. "El partido había que ganarlo antes. Tuvimos muchas ocasiones para ganar, su portero fue el mejor del campo y nos faltó otra vez efectividad, pero no puede ser que falles dos penalties", lamentó técnico del Barcelona.

"No puedes fallar dos penaltis siendo jugador del Barcelona. Esto no es serio", sentenció Koeman, y señaló que "no hay presión del público; puedes fallar uno porque son cosas del fútbol, pero, dos, nunca, no puede ser. Hay que tener la cabeza fría".

Ante el Cornellá se sintieron las bajas por lesión de Dest, Piqué, Coutinho, S. Roberto y Ansu Fati. Además de la ausencia de Lionel Messi por sanción. Jordi Alba y F. De Jong no fueron convocados por decisión técnica.

Octavos de final

Ahora para los octavos de final de la Copa del Rey. El Barcelona se enfrentará en partido único al Rayo Vallecano de la segunda división del fútbol español el próximo 26, 27 o 28 de enero en el estadio de Vallecas.

