Barcelona ningunea a Boca: ¿qué dicen de la joyita que le robaron?

Barcelona de España no teme a la posibilidad de que Boca le haga juicio por haber contratado en enero pasado al defensor cordobés Santiago Ramos Mingo, de 18 años, quien se desempeñaba en las divisiones inferiores "xeneizes", según lo señaló la prensa catalana.

Barcelona contrató a Ramos Mingo y estableció una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, mientras juegue en la filial Barcelona "B", y de 100 millones en caso de que se incorpore al equipo que compite en la Liga española.

Las amenazas de llevar e caso a la Justicia que formuló el presidente boquense, Jorge Amor Ameal, no intimidaron ni al Barcelona ni al asesor del jugador, Iván Corretja, quien fuera también agente de Xavi Hernández durante su época de jugador del club catalán.

En Barcelona están convencidos de que no hay nada ilegal en la forma en que llegó el jugador ya que era libre y no había firmado contrato, señaló el periódico catalán Mundo Deportivo.

Según Barcelona, Ramos Mingo no estaba ligado con Boca con un contrato profesional, algo imprescindible para poder denunciar a cualquier club ante la FIFA.

El artículo 2 del estatuto de los jugadores de la propia FIFA determina que "un jugador profesional es uno que tiene un contrato escrito con un club y percibe un monto superior a los gastos que realmente efectúa por su actividad futbolística. Cualquier otro jugador se considera amateur".

En el caso de Ramos Mingo, no tenía contrato, no cobraba un sueldo y por lo tanto se lo considera amateur y no cabe la denuncia ante la FIFA.

En el entorno del futbolista consideran que Ameal debería enojarse con la anteriores autoridades, lideradas por Daniel Angelici, quienes fueron los que no le hicieron firmar un contrato a Ramos Mingo.

El zaguero llamó la atención del entrenador del Barcelona Ronald Koeman y ya lo tuvo en las prácticas del equipo pero igualmente está bajo las órdenes en la filial a cargo del DT Francisco García Pimienta.