Barcelona suspendió entrenamientos por coronavirus

Definitivamente los días del Barcelona no dejan de ser negros. Cuando no es noticia la crisis política del club y las elecciones presidenciales que se desarrollarán a finales de enero, entonces se está hablando de los malos resultados que consiguen sus jugadores en la cancha. Cuando no es uno de los temas anteriores, entonces se está hablando de la salida de Messi del Barcelona y la falta que el argentino le hará al club, pero definitivamente los culés no quieren dar pie con bola.