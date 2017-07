El ex fútbolista se refirió así a los goles que erró el atacante de la Juventud en la Copa del Mundo de Brasil 2014, Copa América de Chile 2015 y Copa América Centenario de Estados Unidos 2016.

"Hizo todo bien, menos patear al arco", agregó el ex jugador de la Selección, quien fue el máximo goleador histórico del equipo, con 54 goles, hasta que lo superó Lionel Messi, actualmente con 57.

""Me hubiese gustado entrar al vestuario del seleccionado y que me saluden todos, no por quien soy yo, sino porque jugué ahí y compartí ese mismo ambiente. No creo que me hayan faltado el respeto, sino que no lo hicieron porque no lo sentían", concluyó Batistuta.