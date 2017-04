Batistuta: "Simeone está condenado a ser el DT"

El ex delantero y goleador de la albiceleste sostuvo que el técnico de Atlético Madrid sería el mejor seleccionador. Además sostuvo que Argentina se va a clasificar al Mundial pero "no está tranquilo con la actualidad del equipo"

