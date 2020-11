Beccacece se enojó porque se filtró información y echó a todos de la práctica

El inicio de la Copa de la Liga Profesional no fue el esperado para la Academia, pero lo cierto es que la derrota por 4 a 1 ante Atlético Tucumán, solo significó la segunda caída en quince partidos, que incluyen además la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, hay un clima de tensión en el club de Avellaneda.

Beccacece, molesto por información que se infiltró durante el último tiempo, hizo que se retiraran del entrenamiento el personal del club, como los que graban la práctica, y también la prensa.

La decisión la tomó el propio entrenador, quien ya hizo lo mismo en Independiente. Sin embargo, esto no cayó para nada bien puertas adentro, sobre todo por lo que sucedió ayer en la reunión entre el ex ayudante de Jorge Sampaoli y el cuerpo médico para evaluar el menisco de Marcelo Díaz y decidir si lo operan o no.

En cuanto a los detalles de la práctica matutina, los once de Racing que hicieron fútbol fueron: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Eugenio Mena; Augusto Solari, Leonel Miranda, Matías Rojas, Héctor Fértoli; Lisandro López y Jonatan Cristaldo.

Finalmente, el mediocampista chileno será intervenido quirúrgicamente y estará afuera de las canchas alrededor de dos meses. La institución de Avellaneda informó en sus redes sociales que el volante trasandino padece "una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha", por la que llevó a cabo tareas en fisioterapia para comenzar con la recuperación.

Debido a la dolencia física, el bicampeón de América con seleccionado chileno se perderá los duelos ante Flamengo de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, además de varios encuentros de la Copa Liga Profesional.