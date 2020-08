Beirut: buscan mascotas perdidas entre los escombros

beirut-mascotas-(4).jpg

Caminando, en moto, ingresando a edificios al borde del derrumbe, los voluntarios recorren las calles de Beirut, aún plagadas de escombros: se los puede identificar porque en sus manos llevan jaulas transportadoras para trasladar a los animales que rescatan. Al lidiar con perros y gatos hambrientos, sedientos y asustados, suelen recibir ataques de los animales que les dejaron heridas en sus brazos. Hasta el momento, pasaron más de 5600 horas en la zona afectada por la explosión: 83 animales recibieron cuidado veterinario; 71 fueron trasladados a los hogares de los voluntarios; y 45 necesitan adopción.

beirut-mascotas-(1).jpg

Los dueños de 104 mascotas lograron reunirse con sus perros y gatos, en reencuentros que dejaron imágenes emocionantes: personas heridas, con yesos y vendas, se levantan de la silla de rueda para abrazarse con sus animales. Para llevar adelante la titánica tarea, Mier remarcó que reciben donaciones a través de la plataforma GoFundMe, con el objetivo es recaudar 100 mil dólares. “El principal costo en los próximos meses va a ser el tratamiento veterinario, porque estamos rescatando animales heridos, y el cuidado posterior, porque estamos hablando de miles de perros y gatos, no sólo que eran mascotas y tenían dueños, sino también de aquellos que vivían en las calles”, explicó el estadounidense.

beirut-mascotas-(3).jpg

En ese sentido, se aportan vacunas y alimentos para los animales que ya se reencontraron con sus dueños, aunque también está el caso de aquellos que saben que sus mascotas fueron rescatadas pero que no pueden juntarse con ellas porque están muy heridos o aún no tienen un lugar donde vivir producto de la tremenda explosión que dejó un saldo de 170 personas muertas, más de 6 mil heridos, 300 mil ciudadanos sin hogar y pérdidas materiales por miles de millones de dólares.

beirut-mascotas-(5).jpg

Muchos animales deberán mudarse de ciudad

No todos los animales que logren ser rescatados entre los escombros de Beirut, una vez que sean curados en el caso de los que estén heridos, podrán permanecer en la ciudad: “Varios de ellos que no pueden reencontrarse con sus dueños, seguramente van a ser adoptados por otras familias aunque no necesariamente tengan que ser de esta ciudad. El colapso económico, la hiperinflación, la devaluación y las secuelas psicológicas de la explosión, no son el mejor escenario para que una familia adopte una mascota”, reflexionó Jason Mier, director de la organización Animals Lebanon, quien afirmó que muy probablemente estas mascotas deban subirse a un avión y volar a otros lugares”. En tanto, más allá de las mascotas, ayer la ciudad recibió la visita del subsecretario de Asuntos Políticos estadounidense, David Hale, quien estuvo en la zona del puerto y exigió una investigación “transparente” de la tragedia. Además, e funcionario norteamericano anunció que en estos días estará llegando a El Líbano un equipo del FBI que colaborará con la investigación.